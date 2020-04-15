200الف جنيه من المجلس الاعلي للسودانيين بالخارج للتصدي لوباء كورونا

التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تسلمت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عبدالمسيح، بحسب السودانى دعم قطاع الصحة بالمجلس الاعلي للسودانيين بالخارج ،بمبلغ مائتي الف جنيه للصندوق القومي للجنة العليا للطوارئ الصحية . واشادت بالدعم المتواصل الذي ظل يقدمه ابناء الوطن بالداخل والخارج بغرض التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وتفشيه. Advertisements من جانبها اكدت رئيسة الوفد حنان صلاح في تصريح صحفي، أن دعم المجلس يأتي في اطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية واستجابة ابناء السودان بالداخل والخارج من اجل احتواء تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، داعية قطاعات الشعب السوداني كافة للتضامن في مثل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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