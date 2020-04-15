الأربعاء 15 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكدت قوي يوب سن المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان، اليوم /الأربعاء/ دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة الرامية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت المسئولة الأممية، عقب لقائها مع عضو مجلس السيادة السوداني نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور، إن وباء الكورونا يمر بمرحلة حرجة تتسارع فيها أعداد الإصابات مما يتطلب التضامن الحكومي والمجتمعي في هذا الشأن. وحثت منسقة الأمم المتحدة على ضرورة الإبلاغ وإجراء الفحوصات الطبية للمشتبه بهم وعزلهم لضمان منع انتشار الفيروس وسط المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| بشرى سارة من الأمم المتحدة للسودان.. والسر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.