الكاردينال رئيساً للصداره !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? تعجبت لخبر بجريدة الكاردينال ينفي فيه الرجل انسلاخه عن تنظيم عزة الهلال .
▪️مصدر تعجبي ان لا احد زعم ان الكاردينال سيفارق التنظيم لسبب بسيط وهو ان التنظيم غير موجود في الاساس .
▪️في بواكر ايام التنظيم وتحديداً خلال فترة الفراغ الاداري الذي اعقب استقالة مجلس البرير ، اذكر ان الكاردينال دعاني لاجتماع عاجل بمنزله بمعية الرشيد وفاطمه .
▪️ذهب ثلاثتنا ووجدنا معه قيادة التنظيم وتحديداً عماد و د. حسن والفريق السر و هشام محمد احمد .
▪️هؤلاء كانوا قيادة تنظيم الكاردينال فمن تبقى منهم !!
▪️الحقيقه المعلومه ان تنطيم الكاردينال تلاشى ولم يبق الا الرجل .
▪️لو سألت كردنه نفسه عن الامين العام للتنظيم او نائب الرئيس او امين المال لصمت لانه لا يوجد.
▪️لو سألنا كردنه عن أخر اجتماع للتنظيم ، لعجز عن الرد ، فلا وجود لاجتماعات منذ ان الانتخابات الماضيه (قبل 3 اعوام) .
▪️نعود لاصل الموضوع و نقول ان نفي انسلاخ الكاردينال عن تنظيمه الهزيل هدفه صرف الانظار عن مخطط غريب وعجيب .
▪️المخطط المجنون يهدف لخروج الكاردينال من تنظيمه الهزيل والانتقال لتنظيم الصداره رئيساً !!
▪️كردنه ادرك مؤخراً إن تنظيمه الكسيح لن يقوى على خوض الانتخابات القادمه ففضل الاتكاءه على تنظيم آخر .
▪️السعي الكاردينالي نحو الصداره يفسر تحركات شورى ود بدر وحنفي لاحياء الصداره .
▪️نقول مجدداً إن اية محاولة للاستيلاء على الصداره غير ممكنه فالصداره برجالها .
▪يُخطي كردنه إن ظن ان محمد ابراهيم او حنفي يمكن ان يمنحوه قيادة الصداره او حتى عضويتها .
▪️فشل تنظيم الكاردينال ليس مسئولية الصداره وعلى كردنه تأهيل تنظيمه او تأسيس تنظيم جديد لا السطو على تنظيم اسسه رجال سهروا عليه الليالي و خاضوا بإسمه المعارك .
???? المفوضيه حددت السبت الماضي لاصدار قرار بشأن عمومية الهلال لكنها لم تفعل !!
▪️يبدو ان حديث اللجنه القانونيه بعدم اختصاص المفوضيه بعموميه الهلال اربكها .
▪️عيال الكاردينال فرحوا لتسمية محمد حلفا مسئولاً عن عمومية الهلال زاعمين ان حلفا قريب من اسامه عطا المنان مستشار الكاردينال .
▪️نقول لعيال الكاردينال، صحيح ان حلفا مقرب من عطا المنان لكن ذلك لا يعني انه سيكون الي جانب الكاردينال وضد جماهير الهلال .
▪️حلفا الذي اعرفه لن يظلم جماهير الهلال بالوقوف الي جانب الكاردينال .
???? مزاعم مختار مكي (عضو شورى كردنه) عن هجوم طالهم بصحيفة قوون ، حديث غريب وعجيب ذلك ان قوون ومنذ تأسيسها ظلت الصحيفه الابعد عن المهاترات والهجوم الشخصي .
▪️غريب من حنفب تحميل مزاعمه لناشر الصحيفه حكيم الهلال ، ذلك انحنفي يعرف اخلاق الحكيم اكثر من اي شخص آخر .
▪️عموماً إن كان هناك تجاوز بقوون فمستشار الصحيفه السابق عضو بالاستشاريه الكارديناليه مع حنفي ويتحمل وز اي تجاوز فلماذا لا تلومه يا حنفي !!
▪️الرأي عندي ان حنفي اختلق الموضوع ليداري موقفه المخجل و سكوته المعيب عن الاساءات التي طالت الحكيم في كافة الصحف التي يمولها كردنه .
???? يا سلام على الريس زكي حاج علي وهو يقود 6 من اندية بورتسودان الكبري لدعم مشروع محاربة الكرونا .
▪️زكي ورغم ترجله عن رئاسة اتحاد بورتسودان لا يزال يوالي عطاؤه ويقدم كل يوم درساً في توظيف الرياضه لخدمة المجتمع
???????? كلام سياسه .
▪️وجدي صالح زادت شعبيته بسبب موقفه القوي من منظمة الدعوه الكيزانيه .
▪️حل المنظمه ليس كافياً بعد ما ورد عن تسجيل بيان الانقلاب باستديو المنظمه .
▪️ثبوت التسجيل يمكن ان يعرض قيادته المنظمه للمساءله لا سيما وان اجراءات التحري في بلاغ انقلاب الانقاذ لا يزال مستمره .
▪️ليت لجنة الازاله تنشر رواتب ومخصصات منسوبي المنظمه ليدرك العامه انر البعض ربح من لافته الدعوه اكثر مما ربح من مات ودرعه مرهونه ليهودي .
كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال رئيساً للصداره !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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