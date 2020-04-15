الكاردينال رئيساً للصداره !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? تعجبت لخبر بجريدة الكاردينال ينفي فيه الرجل انسلاخه عن تنظيم عزة الهلال .

▪️مصدر تعجبي ان لا احد زعم ان الكاردينال سيفارق التنظيم لسبب بسيط وهو ان التنظيم غير موجود في الاساس .

▪️في بواكر ايام التنظيم وتحديداً خلال فترة الفراغ الاداري الذي اعقب استقالة مجلس البرير ، اذكر ان الكاردينال دعاني لاجتماع عاجل بمنزله بمعية الرشيد وفاطمه .

▪️ذهب ثلاثتنا ووجدنا معه قيادة التنظيم وتحديداً عماد و د. حسن والفريق السر و هشام محمد احمد .

▪️هؤلاء كانوا قيادة تنظيم الكاردينال فمن تبقى منهم !!

▪️الحقيقه المعلومه ان تنطيم الكاردينال تلاشى ولم يبق الا الرجل .

▪️لو سألت كردنه نفسه عن الامين العام للتنظيم او نائب الرئيس او امين المال لصمت لانه لا يوجد.

▪️لو سألنا كردنه عن أخر اجتماع للتنظيم ، لعجز عن الرد ، فلا وجود لاجتماعات منذ ان الانتخابات الماضيه (قبل 3 اعوام) .

▪️نعود لاصل الموضوع و نقول ان نفي انسلاخ الكاردينال عن تنظيمه الهزيل هدفه صرف الانظار عن مخطط غريب وعجيب .

▪️المخطط المجنون يهدف لخروج الكاردينال من تنظيمه الهزيل والانتقال لتنظيم الصداره رئيساً !!

▪️كردنه ادرك مؤخراً إن تنظيمه الكسيح لن يقوى على خوض الانتخابات القادمه ففضل الاتكاءه على تنظيم آخر .

▪️السعي الكاردينالي نحو الصداره يفسر تحركات شورى ود بدر وحنفي لاحياء الصداره .

▪️نقول مجدداً إن اية محاولة للاستيلاء على الصداره غير ممكنه فالصداره برجالها .

▪يُخطي كردنه إن ظن ان محمد ابراهيم او حنفي يمكن ان يمنحوه قيادة الصداره او حتى عضويتها .

▪️فشل تنظيم الكاردينال ليس مسئولية الصداره وعلى كردنه تأهيل تنظيمه او تأسيس تنظيم جديد لا السطو على تنظيم اسسه رجال سهروا عليه الليالي و خاضوا بإسمه المعارك .

???? المفوضيه حددت السبت الماضي لاصدار قرار بشأن عمومية الهلال لكنها لم تفعل !!

▪️يبدو ان حديث اللجنه القانونيه بعدم اختصاص المفوضيه بعموميه الهلال اربكها .

▪️عيال الكاردينال فرحوا لتسمية محمد حلفا مسئولاً عن عمومية الهلال زاعمين ان حلفا قريب من اسامه عطا المنان مستشار الكاردينال .

▪️نقول لعيال الكاردينال، صحيح ان حلفا مقرب من عطا المنان لكن ذلك لا يعني انه سيكون الي جانب الكاردينال وضد جماهير الهلال .

▪️حلفا الذي اعرفه لن يظلم جماهير الهلال بالوقوف الي جانب الكاردينال .

???? مزاعم مختار مكي (عضو شورى كردنه) عن هجوم طالهم بصحيفة قوون ، حديث غريب وعجيب ذلك ان قوون ومنذ تأسيسها ظلت الصحيفه الابعد عن المهاترات والهجوم الشخصي .

▪️غريب من حنفب تحميل مزاعمه لناشر الصحيفه حكيم الهلال ، ذلك انحنفي يعرف اخلاق الحكيم اكثر من اي شخص آخر .

▪️عموماً إن كان هناك تجاوز بقوون فمستشار الصحيفه السابق عضو بالاستشاريه الكارديناليه مع حنفي ويتحمل وز اي تجاوز فلماذا لا تلومه يا حنفي !!

▪️الرأي عندي ان حنفي اختلق الموضوع ليداري موقفه المخجل و سكوته المعيب عن الاساءات التي طالت الحكيم في كافة الصحف التي يمولها كردنه .

???? يا سلام على الريس زكي حاج علي وهو يقود 6 من اندية بورتسودان الكبري لدعم مشروع محاربة الكرونا .

▪️زكي ورغم ترجله عن رئاسة اتحاد بورتسودان لا يزال يوالي عطاؤه ويقدم كل يوم درساً في توظيف الرياضه لخدمة المجتمع

???????? كلام سياسه .

▪️وجدي صالح زادت شعبيته بسبب موقفه القوي من منظمة الدعوه الكيزانيه .

▪️حل المنظمه ليس كافياً بعد ما ورد عن تسجيل بيان الانقلاب باستديو المنظمه .

▪️ثبوت التسجيل يمكن ان يعرض قيادته المنظمه للمساءله لا سيما وان اجراءات التحري في بلاغ انقلاب الانقاذ لا يزال مستمره .

▪️ليت لجنة الازاله تنشر رواتب ومخصصات منسوبي المنظمه ليدرك العامه انر البعض ربح من لافته الدعوه اكثر مما ربح من مات ودرعه مرهونه ليهودي .