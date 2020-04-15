أعراض “غريبة” جديدة تظهر على مرضى “كورونا” في إيطاليا وإسبانيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أعراض غريبة جديدة تظهر على المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، خاصة في إيطاليا وإسبانيا.

ونشرت صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن اكتشاف علماء في إيطاليا وإسبانيا عن أعراض جديدة ظهرت على جسد مرضى “كوفيد 19″، وهي عبارة عن كدمات على القدمين لدى بعض المرضى.

وظن الباحثون في بادئ الأمر أن تلك العلامات لا علاقة لها بفيروس كورونا، وأنها مجرد “لدغات حشرات” لتلك البقع أرجوانية اللون التي تشبه علامات الإصابة بالجدري المائي.

ولكن مع تكرار تلك الحالات بدأ الباحثون بالربط بينها وبين الإصابة الإيجابية بكورونا.

ومن بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها في وقت مبكر، وفقا للصحيفة البريطانية، هي تلك الحالة الخاصة لفتى يبلغ من العمر 13 عاما فقط.

كما أن تلك البقعة الحمراء كانت مصحوبة بحكة شديدة في معظم الحالات المصابة بكورونا.

وقالت “الديلي ميرور” إنه من بين كل 5 إصابات بـ”كوفيد 19″ في المستشفيات الإيطالية يوجد شخص يعاني من علامات جلدية غريبة في قدميه.

كما نشر المجلس العام الإسباني لطب الأقدام بيانا رسميا، قال فيه إنه رد أيضا ظهور جروح وكدمات على أقدام مصابي كورونا.

وأعلن المجلس أنه بدأ في إنشاء قاعدة بيانات لحالات إصابات “كوفيد 19″ الذين يعانون من أعراض غريبة في القدمين.

وقال المجلس الذين يضم 7500 طبيب إسباني أن هناك ملاحظة بإصابات عديدة بالأقدام لعدد كبير من مصابي كورونا في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وأشار المجلس إلى أن عددا كبيرا من المصابين بفيروس كورونا تظهر على أقدامهم قروح وكدمات، خاصة المصابين من فئتي الأطفال والمراهقين.

وطالب المجلس أولياء الأمور، بضرورة عزل من تظهر عليه تلك الأعراض على أقدامهم من الأطفال أو المراهقين، لأنها قد تكون علامة على إصابته بـ”كوفيد 19”.