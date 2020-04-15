تعود للجامعة العربية… عرض وثائق سرية خطيرة من أرشيف “الموساد” للبيع!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن عرض وثائق سرية من أرشيف جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي “الموساد”، للبيع.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، اليوم الأربعاء، أن دار مزادات الدكتور باروخ بيلاح، عرضت واحدا من أوائل التقارير الاستخبارية التي قام بها جهاز الموساد، للبيع، وتتعلق باجتماعات الجامعة العربية ما بين 1945-1950.

وأوضح الموقع أن المقابل المادي المعروض لبيع هذه التقارير 48 ألف دولار فقط.

وأفاد الموقع بأن قسم البحوث التابع لجهاز الموساد قد قام في عام 1954، بإعداد كراسة مهمة تتعلق باجتماعات الجامعة العربية ما بين أعوام 1945- 1950، رغم أنه بدأ العمل به في عام 1950، وهو من أوائل عمل جهاز المخابرات الخارجي “الموساد”، على الإطلاق.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري عن لسان البروفيسور أوري بن يوسيف، والبروفيسور يوآف غلبر، أن كتيب “الجامعة العربية 1945- 1950” هو صحيح بالفعل، وتم كتابته وتدقيقه في عام 1954، ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية هي من قامت به وليس الموساد.

وأوضح الموقع أن ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزير الدفاع، كان قد قام في عام 1951، بفصل وحدة التحقيقات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليتشكل بعدها جهاز الموساد كوحدة مستقلة.

سبوتنيك