الجامعة العربية توجه تحذيرا شديدا بشأن اللاجئين السوريين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، من تفشي وباء “كوفيد-19” بين أكثر من 12 مليون لاجئ ونازح سوري.

القاهرة- سبوتنيك. وطالب أبو الغيط كل الأطراف الدولية بضرورة الحفاظ على الهدنة القائمة شمالي سوريا باتفاق روسي تركي.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية أن أبو الغيط ناقش مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، وقال “إن الوضع في سوريا بالغ الخطورة، ويتطلب التفاتا من العالم، فهناك نحو 6.5 مليون نازح داخل البلاد، و5.6 مليون لاجئ خارجها، ويعيش أغلبية هؤلاء في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الصحة العامة، بما قد يشكل كارثة محققة إذا انتشر الوباء بينهم”.

وأضاف البيان: “الحفاظ على الهدنة القائمة هو ضرورة لضمان وصول المساعدات والخدمات الطبية للسكان، من دون تمييز أو تسييس”.