- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 15 أبريل 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
وصلت إلى السودان، اليوم الأربعاء، الدفعة الثانية من المواد الطبية المقدمة، كدعم من مؤسسة "جاك ما" الصينية، لمواجهة جائحة فيروس (كورونا) المستجد.
وقال السفير الصيني في السودان، ما شين مين، لدى استقباله الطائرة: إن الشعوب تواجه عدوا مشتركا هو فيروس كورونا، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في المجال الصحي لمكافحة الوباء واحتوائه، وذلك لتعزيز السياسات الدولية وتقوية الإجراءات التنسيقية للسيطرة عليه.
من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير صديق عبدالعزيز: إن الدعم الطبي المقدم من مؤسسة "جاك ما" لمواجهة الجائحة، يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الصديقين في هذا الوقت.
وأشار إلى أن الدول أوقفت تصدير هذه المنتجات، مما يعد دليلا واضحا على أن الصين هى شريك استراتيجي وقت الشدة، معربا عن أمله في استمرار مثل هذه الشراكات حتى بعد انحسار الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السودان يتلقى مساعدات طبية من هذه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.