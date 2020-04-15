عاجل.. السودان يتلقى مساعدات طبية من هذه الدولة

الأربعاء 15 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصلت إلى السودان، اليوم الأربعاء، الدفعة الثانية من المواد الطبية المقدمة، كدعم من مؤسسة "جاك ما" الصينية، لمواجهة جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

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وقال السفير الصيني في السودان، ما شين مين، لدى استقباله الطائرة: إن الشعوب تواجه عدوا مشتركا هو فيروس كورونا، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في المجال الصحي لمكافحة الوباء واحتوائه، وذلك لتعزيز السياسات الدولية وتقوية الإجراءات التنسيقية للسيطرة عليه.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير صديق عبدالعزيز: إن الدعم الطبي المقدم من مؤسسة "جاك ما" لمواجهة الجائحة، يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الصديقين في هذا الوقت.

وأشار إلى أن الدول أوقفت تصدير هذه المنتجات، مما يعد دليلا واضحا على أن الصين هى شريك استراتيجي وقت الشدة، معربا عن أمله في استمرار مثل هذه الشراكات حتى بعد انحسار الجائحة.