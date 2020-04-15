عاجل.. وقف الصلوات في المساجد والكنائس بالسودان 3 أسابيع

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الأربعاء 15 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت السلطات السودانية الأربعاء، إيقاف إقامة الصلوات لدى المسلمين والمسيحيين لمدة ثلاثة أسابيع في العاصمة الخرطوم التي سيحظر فيها التجول نهائيا اعتبارا من السبت؛ وذلك لكبح انتشار وباء كوفيد-19.
وأكد نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في بيان بثه التلفزيون الرسمي "إيقاف الصلوات في كل مساجد وكنائس ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع".
وأشار الوزير إلى أن القرار تم بناء على فتوى من مجمع الفقه الإسلامي، وهو أعلى جهة حكومية تعنى بالفتوى.
وأعلنت السلطات السودانية الاثنين، فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من السبت.
وسجل السودان 32 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها ست حالات وفاة.
وفي الرابع والعشرين من آذار/مارس الماضي، فرضت السلطات حظر تجول جزئيا في جميع مدن البلاد.
وكان السودان أعلن في الثالث عشر من آذار/مارس رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.
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