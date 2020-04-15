مركز (الفيصل) للعيون يوفر عيادة عبر الهاتف لاستقبال الشكاوى

التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن مركز الفيصل للعيون، عن توفير عيادة عبر الهاتف لاستقبال الشكاوى لتقديم المشورة الطبية والإسناد في الحالات الطارئة. Advertisements وقال المركز في إعلان له تلقت (السوداني) نسخة منه، إنه في حالة الطوارئ سيرسلون عربة إسعاف بطاقمها الطبي للحالات الطارئة، منوهاً إلى أن القرار جاء نسبة لإغلاق العيادات بأمر السلطات الصحية في الفترة المقبلة، وحرصاً على سلامة المرضى، وترك المركز رقم الهاتف (0912502520) للاستفسارات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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