تكليف أمين عام جديد لصندوق رعاية الطلاب

التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون الزين بحسب سونا قراراً قضى بتكليف الدكتور أحمد البشير محمد حسن أميناً عاماً للصندوق القومي لرعاية الطلاب. Advertisements وجاء فحوى القرار بتصريف أعباء مهام الصندوق القومي لرعاية الطلاب ، وذلك استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالرقم 70 لسنة 2019 الخاص بالجهاز التنفيذي واختصاصاته وسلطاته ووحداته والقرار رقم 124 بتاريخ 20 مارس 2020 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال الذي أوصى بإنهاء خدمة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب ، مؤكداً على الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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