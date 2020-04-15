شمال دارفور تعلن إغلاق حدودها

أعلنت اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا بولاية شمال دافور عن إغلاق كافة حدود الولاية البرية مع الولايات الأخرى اعتباراً من اليوم ” الثلاثاء” كإجراء احترازي لمنع دخول فيروس كورونا. في الوقت الذي أكدت فيه أن الترتيبات تجري لإعلان الحظر الشامل في مقبل الأيام.
وقال رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية دكتور سليمان آدم إدريس في تصريحات صحفية بحسب سونا عقب الاجتماع الطارئ للجنة الذي عقد ظهر اليوم بقاعة الأمانة العامة للحكومة بالفاشر قال إن لجنته قررت اليوم إغلاقاً كاملاً للولاية مع مراعاة حركة انسياب الاحتياجات الضرورية المرتبطة بمعاش الناس المتمثلة في المواد الغذائية والدوائية الوقود.
وشدد د إدريس على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من المرض. وأضاف أن اللجنة قررت إمهال المواطنين بمحليات الولاية المختلفة مدة (72) ساعة لتوفيق الأوضاع واتخاذ التحوطات اللازمة لإنفاذ عملية الإغلاق. وكشف سليمان أن الاجتماع قرر تكليف لجنة المعابر والحدود للترتيب للحظر الشامل وتداعياته المترتبة في المجالات الإنسانية والأمنية والاقتصادية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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