والي الشمالية يفتتح طوارئ مستشفى دنقلا التخصصي

افتتح والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري اليوم بحسب سونا قسم الجراحة والإصابات والطوارئ والعظام بمستشفى دنقلا التخصصي بعد إعادة صيانته وتأهيله بواسطة شركة سوداني للاتصالات بالتعاون مع جمعية معاً حول مستشفى دنقلا.

وأشاد والي الولاية بجهود ودعم شركة سوداني لتطوير وترقية العمل الصحي داخل مستشفى دنقلا التخصصي، مشيراً إلى أن جهودها ستستمر خلال الفترة المقبلة لتكملة بقية الصيانات بالمستشفى ومعالجة مشكلة الصرف الصحي به، مؤكداً استمرار جهود حكومة الولاية في ترقية وتطوير العمل الصحي وتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين، مؤكداً أن هذا العمل يأتي في إطار الاستعدادات والتحوطات والتدابير التي وضعتها لمجابهة فيروس جائحة كورونا.

من جانبه أبان المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية الدكتور صابر فتحي أن قسم الجراحة والإصابات والطوارئ والعظام بمستشفى دنقلا التخصصى يشتمل على غرفة الحوادث و3 غرف للعمليات الصغيرة و3 غرف للعمليات الكبيرة و6 عنابر لتنويم المرضى، مشيداً بدور شركة سوداني للاتصالات وجمعية معاً حول مستشفى دنقلا التخصصي في تطوير وترقية العمل الصحي داخل المستشفى.

يذكر أن والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري تفقد خلال زيارته لمستشفى دنقلا التخصصي عدداً من الأقسام وعلى رأسها قسم إنتاج الأوكسجين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )