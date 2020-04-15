عاااجل .. إيقاف صلوات الجمعة والجماعة والقداسات بولاية الخرطوم لـ(3) أسابيع

أصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح قراراً الأربعاء، بحسب السودانى بإيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة بكافة مساجد وخلاوى ولاية الخرطوم.
كما أصدر قراراً بإيقاف كافة صلوات الطوائف الدينية والقداسات بكنائس ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال مفرح في مؤتمر صحفي، إن القرار جاء مستنداً على فتوى مجمع الفقه الإسلامي بعدما أكدت وزارة الصحة خطر التجمعات البشرية على الصحة والسلامة العامة، مؤكداً أن القرار يأتي في سياق الحفاظ على النفس البشرية.
وكان وزير الصحة د. أكرم علي التوم، أعلن الأحد الماضي، عن دخول البلاد مرحلة الانتشار المجتمعي مما استدعى إعلان حظر التجوال الشامل من قبل اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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