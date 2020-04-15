المستشار الإعلامي للبرهان: إنهاء إنتداب ضباط داخل القوات المسلحة عملية راتبة وطبيعة

التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد المستشار الإعلامى للقائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العميد الطاهر أبوهاجة بحسب السودانى إن عمليات النقل والانتداب وإنهاء الانتداب داخل القوات المسلحة راتبة وطبيعية. Advertisements وأوضح في تصريح صحفي اليوم “الأربعاء” ، أن إنهاء انتداب بعض الضباط من الدعم السريع يجئ فى هذا الإطار، وأضاف أن قوات الدعم السريع هي إحدى تشكيلات القوات المسلحة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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