الشغيل يُحدِّد موعد الاعتزال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حدد قائد المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم، لاعب محور الهلال نصر الدين الدين الشغيل موعد اعتزاله خلال الحوار الذي أجرته معه قناة الهلال، وقال إنه سيعتزل الكرة بعد نهاية موسم ٢٠٢١ بعد تجربة طويلة مع كرة القدم، وأبدى سعادته بالفترة التي قضاها في البيت الأزرق، وقال إن مشواره كان أفضل من فترته مع المريخ، مُشدِّداً على أنّ كرة القدم منحته الحُب والاحترام والتقدير وإنه قادر على العطاء، وقرر أن يترك الكرة وهو قمة عطائه.
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