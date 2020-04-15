مدرب المريخ يتنازل عن ثُلث رَاتبه للنادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن التونسي أمين المسلمي المدير الفني للمريخ، عن تنازله عن ثلث راتبه الشهري لنادي المريخ نظراً لتوقف النشاط الرياضي بسبب “كورونا”.. وكتب المسلمي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي: (الحمد لله أتت فرصة ردّ القليل للمريخ العريق الذي سأحمل جميله طيلة مسيرتي التدريبية، فنظراً للظروف القاسية التي تمر بها أغلب الأندية العالمية فترة الوباء، أتنازل بكل فخرٍ وقلب خالص بثلث راتبي الشهري للمساهمة في مجابهة مصاريف وخسائر النادي بعد توقف النشاط، راجيًا الله سبحانه وتعالى رفع الوباء عنّا وصرف البلاء وحفظنا من كل سوءٍ.. المريخ أمّ ولاّدة وأمين ابنها الوفيّ) المادة السابقة تعرف على حقيقة علاقة إبراهيم الشيخ بأسواق أم درمان المقالة القادمة الشغيل يُحدِّد موعد الاعتزال

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