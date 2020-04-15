عاجل.. إغلاق حدود شمال دافور مع الولايات الأخرى

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الأربعاء 15 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا بولاية شمال دافور عن إغلاق كافة حدود الولاية البرية مع الولايات الأخرى اعتبارا من اليوم " الثلاثاء" كإجراء احترازي لمنع دخول فيروس كورونا. في الوقت الذي اكدت فيه أن الترتيبات تجري لإعلان الحظر الشامل في مقبل الأيام.
وقال رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية دكتور سليمان آدم إدريس في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الطارئ للجنة الذي عقد ظهر اليوم بقاعة الأمانة العامة للحكومة بالفاشر قال إن لجنته قد قررت اليوم إغلاقا كاملا للولاية مع مراعاة حركة انسياب الاحتياجات الضرورية المرتبطة بمعاش الناس المتمتثلة في المواد الغذائية والدوائية الوقود.
وشدد د إدريس على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من المرض. وأضاف أن اللجنة قد قررت إمهال المواطنين بمحليات الولاية المختلفة مدة (72) ساعة لتوفيق الأوضاع واتخاذ التحوطات اللازمة لإنفاذ عملية الإغلاق. وكشف سليمان أن الاجتماع قد قرر تكليف لجنة المعابر والحدود للترتيب للحظر الشامل وتداعياته المترتبة في المجالات الإنسانية والأمنية والاقتصادية.
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