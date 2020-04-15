عاجل.. مجلس السيادة يكشف سر عن حادث سيارة "البرهان"

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الأربعاء 15 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد مجلس السيادة الانتقالي عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض سيارة رئيس مجلس السيادة اليوم لحادث مروري بشارع النيل
وافاد تعميم صحفي بأن سيارة رئيس مجلس السيادة لم تتعرض لأي حادث وانما وقع حادث طفيف لعربة الحراسة لم يسفر عن أي إصابات
وفيما يلي نص التعميم الصحفي: تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بتعرض سيارة رئيس مجلس السيادة اليوم لحادث مروري بشارع النيل أسفر عن وقوع إصابات وسط قوة التأمين تم اسعافهم.
ونؤكد عدم صحة ودقة الخبر المتداول، إذ لم تتعرض سيارة رئيس مجلس السيادة لاي حادث وانما وقع حادث طفيف لعربة الحراسة لم يسفر عن أي إصابات.
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