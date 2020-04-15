ضبط تانكر جاز مهرب للبيع في السوق الأسود

ضبطت الشرطة الأمنية، تانكر جاز يقوم بتعبئة باقات بالوقود، بكمية ضخمة في منطقة أم القرى.

و أوضحت الشرطة بأن التعبئة تتم بغرض بيعها في السوق الأسود وترحيلها بمعاونة سائق ركشة، وتم اقتياد المتهمين للقسم وتم فتح بلاغ في مواجهتهم بقسم المدينة بحري تحت المادة 2 طواريء ومن ثم تم تحويلهم.

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وبحسب (موقع السوداني)، صدر حكم في مواجهتهم بدفع غرامة ألف جنيه، لسائق التانكر، والسجن 6 أشهر حال عدم الدفع، فضلاً عن تغريم سائق الركشة مبلغ 5 ألف جنيه و السجن شهر حال عدم الدفع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)