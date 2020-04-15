الشغيل يُحدِّد موعد الاعتزال

التاريخ: 15-أبريل-2020
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حدد قائد المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم، لاعب محور الهلال نصر الدين الدين الشغيل موعد اعتزاله خلال الحوار الذي أجرته معه قناة الهلال، وقال إنه سيعتزل الكرة بعد نهاية موسم ٢٠٢١ بعد تجربة طويلة مع كرة القدم.
وبحسب صحيفة الصيحة، أبدى الشغيل سعادته بالفترة التي قضاها في البيت الأزرق، وقال إن مشواره كان أفضل من فترته مع المريخ، مُشدِّداً على أنّ كرة القدم منحته الحُب والاحترام والتقدير وإنه قادر على العطاء، وقرر أن يترك الكرة وهو قمة عطائه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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