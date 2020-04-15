المريخ ينفي التصعيد في مُواجهة الاتحاد ويُوضِّح

التاريخ: 15-أبريل-2020
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نفى المدير التنفيذي للمريخ د. مدثر خيري في تصريحات خاصة لمصادر، اتخاذ النادي لأي قرار بالتصعيد في مواجهة اتحاد كرة القدم السوداني أو تقديم شكوى ضده لـ”فيفا” على خلفية موقف اللجنة القانونية للاتحاد من الجمعية العمومية الخاصة بإجازة النظام الأساسي التي عقدها المريخ في أكتوبر ٢٠١٩.
وقال خيري بحسب صحيفة الصيحة: لم نتخذ قراراً بالتصعيد أو تقديم شكوى ضد الاتحاد السوداني لـ”فيفا” لسبب بسيط وهو أن الاتحاد من الأصل لم يتخذ قراراً ببطلان الجمعية العمومية ولم يصلنا من الاتحاد ما يفيد باتخاذه قراراً من تلك الشاكلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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