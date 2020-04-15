عتالي ينهي حياة زميله بضربه بماسورة في الرأس

التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة شهدت المحال التجارية بجوار استاد الهلال جريمة قتل بشعة راح ضحيتها العتالي الكادح نادر إبراهيم بين، حيث قام زميله وبسبب مشاجرة وفي لحظة غضب تناول ماسورة وسدد بها ضربة في الرأس لزميله وأرداه قتيلاً في الحال. Advertisements وبحسب صحيفة الدار تم إبلاغ شرطة الصناعات برئاسة العقيد معاوية صديق وعلى الفور تحركت شعبة مباحث الصناعات بالسوق الشعبي بام درمان برئاسة الملازم أول علاء الدين ميرغني إلى موقع الجريمة ترافقهم شرطة مسرح الجريمة بام درمان حيث تمكنت شعبة المباحث من القاء القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة “الماسورة” وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 القتل العمد، فيما قامت شرطة مسرح الجريمة بام درمان بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان القتيل وباورنيك 8 تم نقل جثمان القتيل لمشرحة ام درمان بأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة ام درمان تم تشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة وفي موكب حزين قامت الإدارة الفنية بمشرحة ام درمان بتسليم جثمان المواطن القتيل لذويه لمواراته الثرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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