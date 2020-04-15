التاريخ: 15-أبريل-2020
0 مشاهدة
تحقق شرطة سودري في البلاغ المدون تحت المواد 130/139 من القانون الجنائي بعد مقتل رجل وابنه وإصابة العديد من ابناء المنطقة على خلفية وقوع خلاف بين مجموعتين حول أراضي.
وتشير التفاصيل بحسب صحيفة الدار إلى أن إحدى المجموعتين قد وضعت فاصلاً بين المنطقتين الأمر الذي أغضب أبناء المجموعة الأخرى وكونوا مجموعة وذهبوا حاملين الأسلحة وقاموا بإطلاق وابل من الرصاص على رجل حاول ابنه إنقاذه وحمايته بجسده ليلقيا مصرعهما في وقت واحد فيما بدأ تبادل الرصاص الذي خلف جرحى ليتم نقل المتوفين للمشرحة والمصابين للمستشفى. ولا زال التحري جارٍ في البلاغ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع رجل وابنه بوابل من الرصاص في خلاف بين مجموعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.