مصرع رجل وابنه بوابل من الرصاص في خلاف بين مجموعتين

تحقق شرطة سودري في البلاغ المدون تحت المواد 130/139 من القانون الجنائي بعد مقتل رجل وابنه وإصابة العديد من ابناء المنطقة على خلفية وقوع خلاف بين مجموعتين حول أراضي.

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وتشير التفاصيل بحسب صحيفة الدار إلى أن إحدى المجموعتين قد وضعت فاصلاً بين المنطقتين الأمر الذي أغضب أبناء المجموعة الأخرى وكونوا مجموعة وذهبوا حاملين الأسلحة وقاموا بإطلاق وابل من الرصاص على رجل حاول ابنه إنقاذه وحمايته بجسده ليلقيا مصرعهما في وقت واحد فيما بدأ تبادل الرصاص الذي خلف جرحى ليتم نقل المتوفين للمشرحة والمصابين للمستشفى. ولا زال التحري جارٍ في البلاغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)