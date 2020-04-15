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حسن فضل المولى يدون بلاغاً في من اتهموه بإعداد بيان انقلاب البشير

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Samira Yousif 0 تبليغ

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علمت مصادر بأن الأستاذ حسن فضل المولى قد شرع عبر مكتب قانوني بتدوين بلاغ في مواجهة من اتهموه بإعداد بيان الإنقاذ الأول الذي تلاه العميد وقتها عمر حسن أحمد البشير في العام 1989وإعداده بمنظمة الدعوة الإسلامية وأن الأستاذ حسن فضل المولى هو الذي قام بصياغة البيان.

 

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وأكد محامي الأستاذ حسن فضل المولى بحسب صحيفة الدار بأن قرار إعفائه من قناة النيل الأزرق لا يؤثر في كفاءته ويشهد على ذلك نجاح الفضائية في عهده رافضاً في الوقت نفسه تلطيخ سمعته بأشياء لم يقم بها في الأساس، وأكد محاميه على أنهم سوف يقومون بالدفاع عن الأستاذ حسن فضل المولى رافضين تشويه صورته التي بناها بالعرق والكفاح طيلة فترة إدارته لقناة النيل الأزرق مؤكداً على احتفاظهم بالحق القانوني في مواجهة كل من يحاول المساس بشخصية حسن فضل المولى واتهامه بأشياء لم تصدر منه وهو قادر على الرد على كل الاتهامات في الوقت المناسب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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