القبض على صبية بتهمة قتل شاب حاول الاعتداء عليها بأمبدة

التاريخ: 15-أبريل-2020
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ألقت الشرطة القبض على صبية تبلغ من العمر ستة عشر عاماً في قضية مقتل شاب طعناً بسكين حاول الاعتداء عليها بأمبدة غرب ام درمان.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة الدار حسب الاتهام إلى أن الشرطة ألقت القبض على صبية تبلغ من العمر ستة عشر عاماً متهمة بقتل شاب حاول الاعتداء عليها بعد أن سدد لها طعنة بسكين على ظهرها مما سبب لها الأذى الجسيم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وباشرت الشرطة تحرياتها وتم نقل الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ودون بلاغ تحت المادة 130 جنائي والتي أقرت فيه المتهمة بارتكابها لجريمة القتل، وقالت بأن المجني عليه حاول الاعتداء عليها بعد أن طعنها بالسكين وحاولت أخذ السكين منه وسددت له طعنة في بطنه مما إلى وفاته في الحال وتم إبلاغ الشرطة بالحادثة والتي حضرت إلى المكان وتحريزه ورفع البصمات وإرسالها للمعامل الجنائية وتم القبض على الصبية تحت المادة 130 جنائي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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