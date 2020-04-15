عاجل.. مجلس السيادة يكشف حقيقة حادث سيارة "البرهان"

الأربعاء 15 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد مجلس السيادة الانتقالي عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض سيارة رئيس مجلس السيادة اليوم لحادث مروري بشارع النيل



Advertisements

وافاد تعميم صحفي بأن سيارة رئيس مجلس السيادة لم تتعرض لأي حادث وانما وقع حادث طفيف لعربة الحراسة لم يسفر عن أي إصابات

وفيما يلي نص التعميم الصحفي: تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بتعرض سيارة رئيس مجلس السيادة اليوم لحادث مروري بشارع النيل أسفر عن وقوع إصابات وسط قوة التأمين تم اسعافهم.

ونؤكد عدم صحة ودقة الخبر المتداول، إذ لم تتعرض سيارة رئيس مجلس السيادة لاي حادث وانما وقع حادث طفيف لعربة الحراسة لم يسفر عن أي إصابات.