تعرف على حقيقة علاقة إبراهيم الشيخ بأسواق أم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف السياسي البارز بالتحالف الحاكم لقوى التغيير إبراهيم الشيخ، عن شراكته في (أسواق أم درمان) المثيرة للجدل، ونفى الشيخ في رد على الكاتب بالصحيفة بكري المدني، شراءه لأسواق ام درمان، بل استاجرها الشريك السابق أنيس مصطفى محمد خير (أرضاً يباب) بمبلغ مليار جنيه سنوياً. وقال انه دخل في شراكة مع شركة الوسن لصاحبها مصطفى وابنه أنيس، قبل أن يفض الشراكة بعد نزاع بينهما وبموجب حكم تحكيم فضت الشراكة بحكم قضائي في ١٢ أبريل عام ٢٠١٦م وأضاف :”حصلت أنا على عدد ٢٦٢ دكان ابرمت بعدها عقدا منفصلا مع جامعة القرآن الكريم”. تفاصيل بالأخيرة. المادة السابقة قوى التغيير: ارتفاع عجز الموازنة إلى 222 مليار جنيه

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