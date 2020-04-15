شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو عن ارتفاع عجز الموازنة الحالية الى 222 مليار جنيه وأقر في الوقت ذاته بأن الموازنة لم تكن واقعية في إيراداتها.
وأرجع ذلك لاكتشاف اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة المالية وقوى الحرية والتغيير بعد اجرائها مراجعة للموازنة .
وقال كبلو لـ(الجريدة) اتضح أن هنالك 110 مليار جنيه رصدت خطأ باعتبار أنها مساهمة من المؤسسة الدفاعية
كانت هذه تفاصيل خبر قوى التغيير: ارتفاع عجز الموازنة إلى 222 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.