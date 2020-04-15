قوى التغيير: ارتفاع عجز الموازنة إلى 222 مليار جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو عن ارتفاع عجز الموازنة الحالية الى 222 مليار جنيه وأقر في الوقت ذاته بأن الموازنة لم تكن واقعية في إيراداتها.

وأرجع ذلك لاكتشاف اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة المالية وقوى الحرية والتغيير بعد اجرائها مراجعة للموازنة .

وقال كبلو لـ(الجريدة) اتضح أن هنالك 110 مليار جنيه رصدت خطأ باعتبار أنها مساهمة من المؤسسة الدفاعية