ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الى 32 حالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، الثلاثاء (14 فبراير 2020م)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن حالة وفاة. وأوضحت اللجنة أن عدد الإصابات بالفيروس وصلت إلى 32 حالة، بينها 5 وفيات، و3 حالات تماثلت للشفاء، ليبقى 24 مصابا في مراكز العزل، بينهم 3 أجانب.

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