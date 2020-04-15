مجلس السيادة : سيارة رئيس المجلس لم تتعرض لاي حادث

الأربعاء 15 أبريل 2020

اكد مجلس السيادة الانتقالي عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض سيارة رئيس مجلس السيادة اليوم لحادث مروري بشارع النيل



وافاد تعميم صحفي بان سيارة رئيس مجلس السيادة لم تتعرض لاي حادث وانما وقع حادث طفيف لعربة الحراسة لم يسفر عن اي اصابات

Advertisements

وفيما يلي التعميم الصحفي تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بتعرض سيارة رئيس مجلس السيادة اليوم لحادث مروري بشارع النيل اسفر عن وقوع اصابات وسط قوة التأمين تم اسعافهم.

ونؤكد عدم صحة ودقة الخبر المتداول، اذ لم تتعرض سيارة رئيس مجلس السيادة لاي حادث وانما وقع حادث طفيف لعربة الحراسة لم يسفر عن اي اصابات.