عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 15 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

نبيل أديب: ليس لدينا دخل ببقاء أو سقوط النظام و(كلام) أنس عمر سياسي

تسجيل (3) حالات جديدة بفيروس كورونا

البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)

قوى التغيير تكشف عن ارتفاع جديد في عجز الموازنة بلغ 222 مليار جنيه

والي الخرطوم: صرف راتب أبريل غداً وتوفير السلع الغذائية بالأحياء

إقبال كثيف على المحلات التجارية والسوبر ماركت

“المجلس الانتقالي” تحذر من تشكيل لجنة خاصة بحصر الأراضي بوسط دارفور

مكين: إشكاليات في السياسات الكلية حالت دون تحقيق رغبات المغتربين

إعلان الطوارئ الصحية في أبوحمد بعد ظهور إصابة بـ”كورونا”

مناوي ينتقد حلفاءه في (الثورية) ويدعو لمناقشة مستقبل التنظيم

صديق يوسف: قرار لجنة تفكيك النظام جاء وفقاً للوثيقة الدستورية

قيادي بالشيوعي: المصفوفة جاءت في وقتها

المواكب

وفاة شخص وارتفاع الإصابات بـكورونا إلى”32″ حالة

“الشعبية ـ الحلو” تتهّم الحكومة بالسعي إلى إشعال الحرب

منظمة الدعوة الإسلامية تحتال على مواطني قرية بالقضارف

حمدوك: مصالح السودان في مياه النيل محفوظة حاليًا وللأجيال القادمة

الخبير سلامة يدعو الحكومة لطباعة عملة جديدة للقضاء على التزوير

إقبال كثيف على المحلات التجارية والسوبر ماركت

الدار

والي الخرطوم: هذه هي ترتيبات الحظر الشامل

صرف المرتبات ابتداءً من اليوم وساعات للحركة داخل الأحياء

الأرض على موعد مع حدث فلكي.. القمر وكواكب في صف واحد

حسن فضل المولى يدون بلاغاً في من اتهموه باعداد بيان انقلاب البشير

تعديل مواعيد العمل بالبنوك للثلاثة أيام القادمة

اليوم لطلاب الشهادة الثانوية: امتحان الجغرافيا والدراسات البيئية

أخبار اليوم

الصحة تعلن تسجيل «3» حالات جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات الي «5».

في تقرير لـ« اخبار اليوم »: تباين الآراء حول قرار الحكومة بالحظر لمحاصرة كورونا.

مجموعة القوى المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة تناشد بوقف أي مفاوضات حول السد حتى انعقاد مؤتمر علمي.

حمدوك يستعرض موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سدالنهضة الأثيوبى.

حادث مروري لموكب رئيس المجلس السيادي بشارع النيل.

الوطن

البلاد تفقد مليون دولار يومياًبسبب “كورونا”

والي الخرطوم يتعهد بتوفير السلع داخل الأحياء

شركات تتوقف عن بيع الدواء للصيدليات

صوت الأمة

القضاء يتسلم ملف زوجة المخلوع ومصادرات وشيكة لعقارات

موكب البرهان يتعرض لحادث مروري

32 حالة إصابة ووفاة بكورونا و24 بالحجر الصحي

إغلاق الكباري بالخرطوم واستثناءات لبعض القطاعات

اليوم التالي

موكب البرهان يتعرض إلى حادث مروري في شارع النيل

ثلاث إصابات جديدة بالكورونا بينها حالة وفاة

شركة السوباط تدعم مبادرة “القومة للسودان” بخمسة و عشرين مليون جنيه

الجبهة الثورية ترفض “المصفوفة ” وتهاجم قوى الحرية و التغيير

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آخر لحظة

صرف راتب أبريل اليوم وإغلاق الكباري أثناء الحظر

تعديل وزاري مرتقب يشمل حقائب سيادية

(المصفوفة) .. الشيوعي يؤيد والثورية ترفض

والي الخرطوم: سنوفر السلع في الأحياء يومياً

المركزي يُوجِّه المصارف بالعمل يوم الجمعة

حمدوك: مصالح السودان في مياه النيل محفوظة

الصيحة

“كورونا”..توالي الإصابات والوفيات

أزمة بين الجبهة الثورية و”الحرية والتغيير”

البشير وطه وبكري يرفضون استئناف قرار التهم

الخرطوم: صرف راتب أبريل اليوم وتوفير السلع بالأحياء

تحذير من تنامي ظاهرة التهريب بولاية كسلا

نقل”16″ كادرًا بوزارة الثروة الحيوانية بسبب إشكالات في تصدير الماشية

مدير الجوازات يؤكّد أهمية ضبط الوجود الأجنبي

تل أبيب تفرج عن ودائع طالبي اللجوء السودانيين بأمر”كورونا”

الانتباهة

انفلات السوق

“3” إصابات جديدة بكورونا بينها حالة وفاة

صرف راتب أبريل اليوم وإغلاق كباري العاصمة

والي الخرطوم لـلمواطنين: “ما تخزنوا السلع سوف تتوفّر يوميًا”

“80” مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمجابهة كورونا

حمدوك: مصالح البلاد في مياه النيل محفوظة

ترتيبات جديدة لتوزيع الدقيق بالعاصمة

السوداني

الأجور:”7″ آلاف جنيه للعامل و”19″ للمعلم و”50″ للطبيب

“كورونا” يتسلّل للولايات وارتفاع الإصابات لـ”32″ بينها حالة وفاة

حمدوك” عدم حصول السودان على دعمٍ عاجل يجهض التغيير

إبراهيم الشيخ: لا تضعوني مع”كرتي” في سلّة واحدة

المجهر

إغلاق الكباري منتصف ليل (الجمعة) والخرطوم تعلن قائمة استثناءات الحظر

الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بمبلغ (80) مليون يورو لمجابهة (كورونا)

قناة الملاعب

الاتحاد السوداني لكرة القدم : يوقف الجمعيات العمومية ويمدد للمجالس

تشكيل لجنة استئنافات قرارات مسجل هيئات الرياضة