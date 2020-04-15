تصريحات حمادة صدقي عن إنتقال أطهر الطاهر للأهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
رشح حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني للانضمام لصفوف الأهلي، بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز.
وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني هداف وظهير أيمن عصري، يستطيع التسديد بشكل رائع».وتابع: «أطهر الطاهر إضافة لأي فريق يلعب له وكنت أعتمد عليه كثيرًا في الهلال، وأرشحه للانضمام إلى الأهلي».
وأعلن نادي بيراميدز، إتمام إجراءات انضمام أحمد فتحي، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في صفقة انتقال حر.
وينتهي تعاقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري (2019- 2020)
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