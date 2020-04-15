الاتحاد الأوربي يدعم السودان (بـ80) مليون يورو لمجابهة الكورونا

الخليج 365 :

أعلنت مفوضة التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي يوتة يوبيرلينين عن دعم الاتحاد للسودان بمبلغ ٨٠ مليون يورو.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لمجابهة خطر الكورونا، فيما حثت المؤسسات الدولية لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من الدعم.

وأجرت يوتة يوبيرلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي اتصالا مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وتم خلال الاتصال بحث تقديم مساعدات للسودان لمواجهة خطر فيروس كورونا covid 19

وحثت المسؤولة الأوروبية البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين الدوليتين للدول الإفريقية لمجابهة خطر الكورونا.