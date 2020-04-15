الخارجية تكشف عن منح النظام البائد 32 ألف جواز دبلوماسي لأشخاص بينهم شيوخ خلاوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت وزارة الخارجية، عن منح النظام البائد الجواز الدبلوماسي لـ(32) ألف بينهم شيوخ خلاوي.
وقال وزير الدولة بالخارجية؛ عمر قمر الدين في حوار مع صحيفة التيار، : إن لجنة مكلفة بمراجعة الجوازات الدبلوماسية، حصرت عدد المستحقين للجواز الدبلوماسي وبلغ (3) آلاف .
وأضاف وزير الدولة بالخارجية؛ بأن اللجنة المختصة بهذا الملف دفعت بمقترح إلغاء الجواز الحالي وإعادة تصميمه وتعديل اللائحة الخاصة بمنحه.
وتابع قمر الدين ان تفكيك التمكين لا يزال داخل الوزارة مستمراً، وقال : “قد نكتفي بقائمة الإحالات الأولى مؤكداً وجود عناصر تعيق العمل داخل الوزارة”.
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