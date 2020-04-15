شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء وفقاً لبنك السودان المركزي:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.512 0.5146 0.5133 الجنيه الاسترليني 68.2975 68.639 68.4682 الفرنك السويسري 57.1969 57.4829 57.3399 الدولار الكندي 39.0675 39.2628 39.1652 كرونة السويدية 5.5467 5.5744 5.5606 الكرونة النرويجية 5.2905 5.317 5.3037 الكرون الدنماركي 8.1235 8.1641 8.1438 الدينار الكويتي 174.77 175.643 175.207 الريال السعودي 14.6129 14.686 14.6494 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.426 146.153 145.789 ريال عماني 142.82 143.534 143.177 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 60.6447 60.9479 60.7963 المادة السابقة تعرّف على اسعار النفط في معاملات اليوم الاربعاء المقالة القادمة الخارجية تكشف عن منح النظام البائد 32 ألف جواز دبلوماسي لأشخاص بينهم شيوخ خلاوي

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