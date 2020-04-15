إقبال كثيف على المحلات التجارية والسوبر ماركت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تدافع عدد كبير من مواطني ولاية الخرطوم، على البقالات والمحلات التجارية والسوبر ماركت، لشراء مستلزماتهم قبل فرض الحظر الشامل على الولاية المزمع السبت المقبل.

وشهدت البقالات وعدد كبير من السوبر ماركت، هجمة شرائية قوية من قبل أعداد كبيرة من المواطنين.

وحدد عدد من المحلات التجارية عدد معيناً من الزبائن للدخول لقضاء مستلزماتهم والانتظار لحين خروجهم ومن ثم دخول عدد اخر كنوع من الإجراء الاحترازي تجنبا لانتشار فيروس “كورونا”.

فيما شكا عدد من المواطنين، من التدافع الكبير والهجمة على المواد الغذائية، بجانب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية. وانتقدوا مسلك الحكومة في الإعلان المفاجئ عن الحظر الكامل وقصر الفترة لتنفيذه، بما لا يمكنهم من قضاء كل احتياجتهم لاسيما وأن شهر رمضان على الأبواب.