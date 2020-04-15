البنك الزراعي بالجزيرة يتسلم (1.2) مليون جوال قمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قطع اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف أن الجزيرة مؤهلة لتحقيق الاكتفاء للسودان من القمح.

وشدد لدى تفقده صباح اليوم شون القمح والترناطات بمحليتي المناقل والقرشي على ضرورة الالتزام بوزن جوالات القمح تحقيقا للعدالة وحفظا لحقوق المزارعين، وقال إن المزارعين وشركاء الإنتاج الزراعي هم الجيش الأخضر الذي يؤمن الغذاء لكل السودان، وقطع بأن القوات النظامية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بقوت المواطن وستقوم بتأمين نقل القمح من الشون للمخزون الإستراتيجي.

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وأعلن الوالي عن تشكيل لجنة ميدانية بمحليتي القرشي والمناقل لمعالجة توزيع وصرف وقود الحصاد، وأشاد بدور القوات النظامية في إنجاح الموسم الزراعي من خلال تأمين المحصول في كل مراحله حتى تأمين ترحيل المحصول إلى الشون ثم المخزون الإستراتيجي.

من جانبه أعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف إنسياب 50 ألف جالون جازولين يوميا للحصاد وتوقع أن يصل إنتاج القمح في هذا الموسم إلى 6 ملايين جوال بمتوسط إنتاج 16 جوالا للفدان، وأكد اكتمال عمليات حصاد القمح بنهاية أبريل الجاري بعد انتظارهم انسياب الوقود وتوفر الحاصدات.

وكشف الأستاذ الرشيد عثمان مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة عن استلام البنك 1.2 مليون جوال قمح زنة 50 كيلو، مناشدا أصحاب عربات الترحيل بعدم المغالاة في الترحيل.