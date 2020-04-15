شكاوى من ندرة الوقود الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب مزارعو المشاريع المطرية والمروية الحكومة بتوفير الوقود الزراعي للعروة الصيفية المقبلة ،مشيرين لـ(السوداني) لتعثر عمليات حصاد محصول القمح في العروة الشتوية بسبب انعدام الجازولين ، وتخوفوا من عدم وجود جسم يمثلهم عقب قرار حل مجالس تنظيمات المنتجين ، لافتين الى ان معظم المزارعين يتم تمويلهم عبر الشركات التعاقدية التي توفر المدخلات الزراعية للمنتجين على رأسها الجازولين وان الضامن في التمويل هو تنظيمات المنتجين.

وناشد المزارع بمشروع الرهد الزراعي القسم الأول علي حويري بتوفير الوقود للعروة الشتوية ، وقال لـ ( السوداني ) ان العروة الشتوية ومتبقي حصاد محاصيل العروة الصيفية واجهت نقصا حادا في الجازولين مما تسبب في عدم إكمال الحصاد ، مشيرا إلى أن عددا من المنتجين يتم تعاقدهم عبر الشركات التعاقدية التي توفر كافة مدخلات الانتاج على رأسها الجازولين وان الضامن لتمويلهم هو التنظيمات التي حلت مؤخرا وبالتالي قد يتعثر الموسم بسبب عدم حصول المنتجين علي الجازولين.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل محمد عبد الرحيم تعثر عمليات الحصاد بسبب شح الجازولين والذي تسبب في ارتفاع عمليات الحصاد بجانب ، لافتا لبدء التحضيرات للعروة الشتوية ولم يتوفر لها جازولين حتى الآن ، محذرا من عدم توفره في الوقت المناسب لجهة أنه المدخل الاساس للموسم .

وتخوف المزارع بولاية القضارف فيصل حسن من عدم توفر الجازولين في الوقت المناسب ، وقال لـ ( السوداني) مفترض ان يصل الوقود للقضارف قبل زمن كاف لجهة بعد المشاريع عن الولاية ووعورة الطرق فضلا عن هطول الأمطار خاصة في المناطق الجنوبية للولاية التي يهطل فيها منذ شهر يونيو ، لافتا الى الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد والذي يحتم على الجهات المختصة توفير الوقود في وقت مبكر .