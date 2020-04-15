مجلس المريخ يعلن الكشف عن من اخفي مستندات (كوكو)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فتح مجلس المريخ تحقيقا حول اختفاء مخالصة اللاعب التوغولي كوكو التي لم يتم العثور عليها في المكتب التنفيذي وهو ما جعل النادي يفشل في الاستجابةلطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما طلب الاخير من

المريخ ارسال الاصل عبر البريد الامر الذي ادي في نهاية المطاف لصدور الحكم في صالح اللاعب وكانت جماهير نادي المريخ قد وجهت انتقادات لرئيس النادي ادم سوداكال وحملوة مسوؤلية ما يحدث في ظل الغموض والضبابية التي تحيط بملف الاجانب في المريخوحسب مصدر عالي الثقة لـ (سودانا فوق ) اكد ان الشخص الذي قام بهذا الدور تم كشفه وسوف يكشف عنه في الساعات القادمه موضحا ان ما قام به فعل لمن هو عديم الاخلاق.