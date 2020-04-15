شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت مفوضة التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي يوتة يوبيرلينين عن دعم الاتحاد للسودان بمبلغ ٨٠ مليون يورو. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لمجابهة خطر الكورونا، فيما حثت المؤسسات الدولية لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من الدعم.

وأجرت يوتة يوبيرلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي اتصالا مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وتم خلال الاتصال بحث تقديم مساعدات للسودان لمواجهة خطر فيروس كورونا covid 19 وحثت المسؤولة الأوروبية البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين الدوليتين للدول الإفريقية لمجابهة خطر الكورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاوروبي يدعم السودان بـ80 مليون يورو لمجابهة الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.