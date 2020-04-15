صرف راتب أبريل اليوم وتوفير السلع بالأحياء

الخليج 365 :

أعلن والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، عن صرف راتب شهر أبريل للعاملين بالولاية اعتباراً من اليوم، وأكّد أنّ حظر التجوال الكامل سيشمل إغلاق الكباري، وسيكون التحرُّك مقتصراً داخل كل منطقة على حدة، وأوضح أنّه سيتم تقييم الحظر كل (72) ساعة عبر غرفة الطوارئ العليا بالولاية لمُعالجة أيِّ مُشكلات تطرأ.

وطمأن الوالي خلال اجتماع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم أمس، المُواطنين بأنّ السلع الغذائية ستتوفّر يومياً داخل الأحياء ولا يحتاج المُواطن لتخزينها، وأشار إلى قائمة بالاستثناءات من الحظر، تشمل المصانع العاملة في المُنتجات الغذائية وعربات التوزيع وعربات نقل الخضر واللحوم والدواجن والألبان والمخابز ومحطات الوقود، وأوضح الوالي أنّه سيتم الاتفاق على ساعات أثناء اليوم يسمح فيها للمواطن بالخروج للتسوق داخل منطقته، ويشمل الاستثناء العاملين في الحقل الطبي والصيدلي والنظافة والمطافئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي، على أن تحصل البعثات الدبلوماسية على تصريح المرور عبر وزارة الخارجية، وقال إنّ الاجتماع أعد مصفوفة من الترتيبات للتوفيق بين تطبيق الحظر وبين توفير احتياجات المُواطن، وستدير المصفوفة غُرفة طوارئ عُليا برئاسة والي الخرطوم وغُرف طوارئ مُماثلة على مُستوى المحليات.