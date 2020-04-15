السودان .. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 569%

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة الانتقالية عن مضاعفة الرواتب الحكومية بنسبة بلغت 569%، رافعًا فيها الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه، اعتبارًا من مايو المقبل.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، في بيان، بحسب صحيفة “سودان تربيون”، الثلاثاء: “تقرر زيادة الرواتب بنسبة 569%، ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 إلى ثلاثة آلاف جنيه”.

وأشار الوزير إلى الزيادة تأتي في إطار المساعي لرفع القدرات المعيشية وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية.

وبهذا القرار يرتفع راتب أقل عامل في المؤسسات الحكومية إلى 7.130 جنيه عوضًا عن 1.911، فيما ارتفع راتب الخريج الجامعي إلى 17.344 جنيه بدلًا عن 2.741.