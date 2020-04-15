“علي بلدو”: أُجبرت على شرب الماء في رمضان.. والحكومة الحالية أكبر “خازوق”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

الدكتور “علي بلدو” استشاري الأمراض النفسية والعصبية أصبح من نجوم الطب في السودان، وهو طبيب نفسي وصحفي وقانوني لديه تجربة في الشعر والغناء والمديح واللحن، ولديه مسلسل شهير باسم (بيت الجالوص) أثار الجدل، وستصدر صحيفته قريباً (الميادين لصوت المهمشين) وقد عالج العديد من المرضى وله معهم قصص مثيرة (المجهر) التقته وحاورته في المساحة التالية: * ما شاء الله “علي بلدو” سبع صنائع والبخت عامر، كيف استطعت أن تعبر هذه المطبات؟ أنا طبيب وقانوني وضابط في القوات المسلحة، ووكيل نيابة وقاضٍ وأستاذ جامعي وشاعر وملحن ومطرب ومادح ودرامي وعضو في ما يقارب عشرين اتحاداً مهنياً لدى فيه عضوية ورخصة عمل. عبر هذه المطبات بالرغبة والعمل الجاد بجانب الثقة بالله والتخطيط الجيد ورضا الوالدة كانت مطيتي ولو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها. *ربط النفسيات بالشعر هل هناك علامة؟ ﻻ ليس الأمر كذلك فأنا كان شعري مسدﻻً وبوب منذ المرحلة الثانوية ووقتها انضممت للجبهة الديمقراطية وللطريق الصوفي وﻻ توجد علاقة مباشرة ولكل مظهره الخاص الذي يعبر عنه وليس لدى مشكلة فسأكون نفس الشخص حتى ولو كان عندي (صلعة). * هل يمكن أن تكون النفسيات سبيل لكي يكون الشخص مبرزاً؟ مقولة بين الحنون والعبقرية شعرة هي مقولة خاطئة ﻻ تخلو من الصواب. وأحيانا عند وجود بعض الأمراض كالهوس تكون لدى الشخص قدرات عالية في الأداء البدني والنشاط الذهني والإفراط في الشيء يؤدي لنتائج وخيمة. * علم النفس هل هناك ارتباط بالروحانيات أم أنه علم بحت؟ الطب النفسي والعصبي وعلم النفس هي علوم غريقة ولها منهجها العلمي والبحثي وتحترم موروثات ومعتقدات الشعوب والمجتمعات وتضعها في القالب الطبي دون احتقار لها وأؤكد لك أن شياطين الإنس في السودان أشد خطراً على البلاد والعباد من كل جنون الأرض. * مواقف في المهنة؟ أجبرني أحد المرضى على شرب كوب من الماء في نهار رمضان وهو يهددني بسيف، وموقف آخر إحدى مريضاتي قامت بقتل ابنها وذبحه وتقطيعه وعمل حلة وشية منه والتهمته وأعطت الجيران منه طبقاً. * حالة استعصت على “علي بلدو”؟ إحدى المريضات التي أعلنت للجميع أنها تهيم بي حباً وبعد اكتمال علاجها اختفت منها كل الأعراض ما عدا حبها لي، وقد راجعت عدداً من الزملاء والزميلات وأخطروها أن ما بها من شكاية علة ما هو إﻻ الحُب ليس إﻻ. * الأمراض النفسية تصيب مداويها؟ كلام غير صحيح وحكاية من عاشر قوماً أربعين يوماً صار مثلهم دي وهمة كبيرة، مثلاً أطباء الأطفال هل صاروا أطفاﻻً، أطباء النساء والتوليد هل ظهرت عليهم أعراض الحمل أم انقطعت عنهم الدورة الشهرية (لي يعني الحقارة دي). * مسلسل (بيت الجالوص) هل سيبث قريباً؟ مسلسل (بيت الجالوص) تم إيقافه بواسطة جهاز الأمن وبإيعاز من اتحاد الصحفيين المحلول بسبب تناوله الفساد والرشوة وبيع الضمير ولن يبث أبداً أن الوضع الآن اسوأ من ذي قبل. * حدثنا عن جريدة (الميادين) وهل ستصدر قريباً؟ (الميادين) هي صوت الهامش والمسحوقين والمهمشين، وبشعار: (الدين لله والوطن للجميع) وستصدر بعد انقشاع وباء كورونا. *كلمة أخيرة؟ الحكومة الحالية هي أكبر خازوق في التاريخ السوداني من واقع ضعفها وبطئها وعدم تجانس طاقمها وبُعدها عن قضايا المواطنين وعدم الثقة والتنافر بين مكوناتها والسودان يحتاج لثورة أخرى تقتلع الجميع.