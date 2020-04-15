نبيل اديب معلقاً على تصريحات المدعو انس عمر: ليس لدينا دخل بأن الحكومة تقعد أو تسقط وهذا كلام سياسي ونحن لجنة قانونية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قلل رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الإعتصام المحامي نبيل أديب من تصريحات رئيس المؤتمر الوطني المحلول بولاية الخرطوم التي قطع فيها بأن الحكومة الانتقالية ستسقط قبل أن يقدم أديب نتائج التحقيق .

وقال لـ(الجريدة): ( ليس لدينا دخل بأن الحكومة تقعد أو تسقط وهذا كلام سياسي ونحن لجنة قانونية تم تكوينها بموجب الوثيقة الدستورية ومكلفة بمهام محددة).

وفي رده على سؤال حول رفض أسر الشهداء للجنته قال أديب: ( في ناس محددين من أسر الشهداء شايلين العدواة معاي بدون سبب) وردا على انتقادات أسر الشهداء له لعدم الاستماع لهم قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام ما مفروض التقي بأسر الشهداء لأنهم ليس لديهم بلاغات لدى اللجنة وانما مفروض التقي بمن لديهم شهادات متعلقة بفض الاعتصام) .

Advertisements

ونوه الى أن تكوين اللجنة منح أي شخص حق المطالبة بحقوقه بالطريقة التي يرغب فيها وأردف هؤلاء بلاغاتهم في النيابة ولم نضمنها في عمل اللجنة و ، بعض من يتحدثون عن عداء ماعندهم قضية شغلهم في مكان آخر .

وأقر بأن أي شهادة مهمة إلا أنه عاد ليؤكد ردا على سؤال حول أن من بين أسر الشهداء من لديه معلومات حول ملابسات اغتيال أبناؤهم ويجب الاستفادة منها كشهادات قال أديب: ( اي شهادة مهمة لكن إلا أذا جاءتني الاسرة التي تمتلك معلومات عن اغتيال أبنائها وإلا أنا لا أعرف ماهي المعلومات التي يملكونها حتى أطالبهم بتقديم شهاداتهم؟ ، أوأقوم بطلب أي شخص أعرف أنه لديه معلومات عن فض الاعتصام للإدلاء بشهادته ، وكشف أديب عن تقديم بعض أسر الشهداء شهادات للجنة .