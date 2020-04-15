كورونا في السودان .. أين الحقيقة ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ضرورة توحيد الجهة التى تعطى افادات بشأن وباء كورونا فى بلدنا امر مهم جدا ويقتضيه الحرص على معرفة الحقيقة ورفع الالتباس فان تخرج علينا كل جهة بخبر مختلف عن الاخرى فهذا امر غير جيد ، وبين هؤلاء واولئك يتوه المواطن وتضيع الحقيقة ولايعرف الناس ماذا يحدث بالضبط فى البلد ، وهل يصدقوا القول بان المرض قد استشرى ودخلت البلد فى خطر الانتشار المجتمعى ، أو يعتبروا ان القول الذى ينفى هذا الخبر هو الصحيح وبالتالى فإن الناس عليها المضى قدما فى حالها غير مكترثة بما يصدر من تخويفات وتهويل ، وبين هؤلاء واولئك كما قلنا يضيع الناس ويتوهوا ويجدوا ان اى خبر يصل اليهم ليس محلا لتصديقه والثقة فيه وهذا من الخطورة بمكان بحيث لن يكون لاى خبر يصدر اعتبار ، وبذا تتعقد حياة الناس ويصلوا الى طريق مسدود فى حالهم ومآلهم.

مايدعونا لهذا الكلام الأخبار المتعارضة جدا التى حفلت بها الساحة أمس عقب الحديث عن تسجيل عشرة اصابات جديدة ، واللغط الذى صاحب ذلك مابين نفى واثبات رغم ان الاعلان قد صدر فى بيان رسمى لامجال للتشكيك فيه .

وادناه ملخص انتشر فى الوسائط أمس يعكس صورة الحيرة والارتباك حول الموضوع ، يقول الكلام المتناقل على نطاق واسع :

عايز تفسير موضوعي للحاجة الحصلت الليلة :

حوالي الساعة ١٢ ظهرآ امتلأت الوسائط بان هناك ٩ حالات تم رصدها اليوم بالاصابة بكورونا

فجأة النشطاء السياسيون المحسوبين لكتلة معينة شنو حملة قوية بضرورة الاغلاق الكامل

حوالي الساعة الرابعة عصرا عضو مجلس السيادة ( رئيس لجنة الطواريء الصحية بالإنابة ) السيد صديق تاور ، اطلق تصريح قوي جدا انه لاوجود لحالة اصابة بالكورونا ، ولكن الحظر الشامل سيتم تطبيقه وان هناك قوى مجمعة عليه.

الساعة 4:30 بالضبط ، اصدرت وزارة الصحة تصريح رسمي نفت فيه اي وجود لاي حالة وان ماتم تناقله محض شائعة .

الساعة 4:33 دقيقة تم تعميم التصريح من قبل وزارة الثقافة والإعلام بانه لا وجود لاي اصابات جديدة .

بعد ساعة ونصف تم حذف التصريح من وزارة الصحة.

بعد ساعة ونصف تم حذف التصريح من وزارة الثقافة والاعلام .

بعد ساعتين فقط : اصدرت وزارة الصحة بيانآ اكدت فيه وجود حالات تم اكتشافها منذ الأمس .

تم نشر التعميم الجديد من وزارة الثقافة والاعلام .

بعد ساعتين ونصف من التصريح الرسمي الاول ، عقدت وزارة الثقافة والاعلام ووزارة الصحة مؤتمر صحفي مشترك ، اقرو فيه بوجود ٩ حالات نشطة وحالة متوفاة . وامنو على تطبيق الحظر الشامل.

بعد ساعة من المؤتمر الصحفي ، صدر التقرير رقم 84 لمنظمة الصحة العالمية ، يفيد بعدم تسجيل اي حالة جديدة طوال الامس وان مجمل اصابات السودان ١٩ حالة وان الانتشار يقع ضمن الانتشار المعزول غير المجتمعي .

عايز احسن الظن .. بس والله غلبني ، اذا في زول عندو تفسير للحاصل دة ياريت يتكرم ينورنا

انتهى نقلنا ونحن بدورنا نستغرب جدا هذا الذى حدث ونتمنى ان نفهم أين هى الحقيقة وما هو رد الحكومة على هذه التصرفات الغريبة وكلها محسوبة عليها .

ليت جهة رسمية تفسر هذا التلاعب وتحسم هذه الفوضى.