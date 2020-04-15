ولاية الخرطوم تشرع في ترتيبات توزيع الدقيق المدعوم

شهاب محمد - الخرطوم - الالسودان اليوم :
شرعت ولاية الخرطوم في وضع ترتيبات توزيع الدقيق المدعوم بعد أيلولته للولايات.
وعقد والي الولاية الفريق الركن أحمد عابدون حماد أمس، اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الخَاصّة بتنفيذ قرار وزير التجارة الصناعة الاتحادي بتولي الولايات توزيع دقيق الخُبز، بحُضُور أمين عام الحكومة ومُمثل قِوى الحُرية والتّغيير، ومُعتمدي المحليات ومدير عام وزارة الصناعة ومدير عام وزارة المالية والاقتصاد ومُديري هيئة أمن الولاية ومباحث التموين.
وقدم مدير عام الصناعة، خُطة توزيع الدقيق وإحكام الرقابة عليه عبر أجهزة الولاية التنفيذية والأمنية والشعبية والرقابية، وأمّن الاجتماع على الخُطة، ووجّه المحليات برفع تقارير عاجلة بنهاية الأسبوع الحالي تتضمّن إحصاءات بالمخابز العاملة وخُطة التوزيع والرقابة وتكوين إدارة في كل محلية تعمل على مدار الساعة تتولى إدارة الدقيق والمخابز.
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