استنزاف السعودية وتحويلها لحطام.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

باطلالة صغيرة على بعض خسائر السعودية فى اليمن يتبين لنا مدى المأزق الذى وجدت الرياض نفسها فيه ، وكيف انها تسابق الزمن من اجل الوصول الى نقطة يمكن ان تعتبرها لصالحها لتنهى بها الحرب وتوقف هذه الانهيارات المتواصلة فى صفوف جندها وحلفائها والاستنزاف المستمر الذى ظلت الخزينة السعودية تتعرض له ويتزامن مع هذا العناء السعودى إشكال من نوع آخر يتمثل فى الهبوط الكبير فى اسعار النفط ، والمعروف ان السعودية تعتمد عليه فى موازنتها مما يشكل عليها ضغطا كبيرا ، ويبدو ان الحكومة السعودية التى تصرخ الان من ورطتها فى المستنقع اليمنى تخشى من القادم الذى ربما افقدها صوابها واطار لبها ولنفهم ذلك علينا ان نتابع ادناه بعض الخسائر التى منيت بها السعودية فى حربها العدوانية هذه على اليمن وهى التى عرفت انها لن تنتصر فى هذه الحرب .

.. من المعروف ان مجاهدى الجيش واللجان الشعبية فى اليمن قد انهوا اطماع ولى العهد السعودى فى التهام بلدهم ، وجعلوه يتحسر على تبديد 7 تريليون و250 مليار دولار بحسب مواقع اخبارية تعنى برصد تفاصيل هذه التكاليف.

.. انباء صادرة عن جهات مختصة اكدت ان الرياض انفقت 725 مليار دولار على العدوان فى الأشهر الستة الأولى .

… فورن بوليسي – المجلة الإخبارية المتخصصة في القضايا العالمية والأحداث الدولية الراهنة، والسياسة الداخلية والخارجية الأميركية، وتشتهر بمقالاتها التحليلية لكتاب وفاعلين في السياسة الدولية ، والتي توصف بمجلة” صناع القرار في العالم – قالت ان الطيران السعودي نفذ أكثر من 35 ألف غارة شنتها أكثر من 150 طائرة ، ألقت خلالها 140 ألف صاروخ “بأشكال وأنواع مختلفة ومنها المحرم دولياً” ، بتكلفة إجمالية 30 مليار دولار خلال نفس الفترة على أهداف معظمها مدنية وآهلة بالسكان.

… العميد يحيى سريع كشف من جانبه فى مؤتمر صحفى له اواخر مارس ان عدد الغارات السعودية على اليمن تجاوزت 257 الفاً و 882 غارة حتى 14 مارس الماضي ، وهي تعتبر اكبر حصيلة للغارات على الاطلاق خلال القرن الحالي.

… بحسب تقارير سعودية ، فإن تكلفة الطائرات المشاركة بالحرب تصل إلى نحو 230 مليون دولار شهريا ، تشمل التشغيل والذخائر والصيانة.

… المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” كشف أواخر العام المنصرم أنّ خسائر القوات السعودية في اليمن بلغت 3500 قتيل، و 6500 جريح، و 430 مفقودا و تدمير و تعطيل 450 دبابة ومدرعة و 4 طائرات أباتشي وطائرة إف-15 وتدمير 3 زوارق منذ بداية العدوان وحتى أواخر العام 2019م .

…أكدت معلومات استخباراتية موثقة أن خسائر الجيش السعودى البشرية تجاوزت 4200 ضابط وجندي ، جدير بالذكر ان الجانب الرسمى السعودى اقر بمقتل 2000 جندى وضابط له فى هذه الحرب.

… التقارير الاقتصادية لها كلام هام حول احتياط النقد الأجنبي السعودي من 787 مليار دولار عام 2014 إلى 487 مليار عام 2017، فضلا عن تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 6.1% في النصف الأول من العام 2019، أي ما يعادل 4 مليارات دولار ، ولجأت السعودية إلى أسواق الدين العام، حيث ارتفع دينها من 91 إلى 149 مليار دولار خلال فترة العدوان .

… جانب آخر مهم لفتت إليه بعض الجهات القانونية وهو رفع 500 قضية إفلاس أمام المحاكم السعودية لشركات كبرى، من ضمنها 382 شركة موجودة في العاصمة السعودية الرياض.

… ولعدم توفر إحصائيات سعودية تتضارب الانباء عن خسائر السعودية في اليمن ، فمجلة التايمز البريطانية قدرت تكلفة العدوان السعودي الأمريكي علي اليمن بنحو 200 مليون دولار يوميا ما يعادل 72 مليار دولار سنويا و 360 مليار دولار في خمس سنوات.

وتزامن النزيف السعودي الذي أودى بثلث الاحتياطي النقدي للمملكة ، مع استمرار هبوط أسعار النفط العالمية، وفي مسعى لتقليص العجز الكبير بالموازنة ، بحسب وكالة”رويترز” سحبت السعودية مليارات الدولارات من أصولها بالخارج ، وتتكتم السعودية عن خسائرها بعد انقضاء خمس سنوات من العدوان ، ووفق صحيفة التايمز البريطانية فان السعودية تستنزف مواردها وتحيلها إلى حطام