الحظر الشامل…واجبات الحكومة وواجبات المواطن

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ مدة وهناك ارهاصات تتحدث عن إمكانية لجوء الحكومة الى إعلان الاغلاق الشامل وحظر التجوال التام – على الاقل فى الخرطوم – للتصدى الى انتشار وباء كورونا ، وكان الناس مابين مؤيد ورافض لسياسة الاغلاق الشامل الى ان حسمت الحكومة الجدل واعلنت فى مؤتمر صحفى عقده وزيرا الصحة والاعلام عن تطبيق الحظر بداية من يوم السبت ولمدة ثلاثة اسابيع ، على ان يكون الامر مقتصرا على ولاية الخرطوم وتركت اللجنة العليا لمواجهة كورزنا لكل ولاية الحق فى تقدير الموقف وفقا لظروفها وماتراه اللجان هناك .

ومن المعروف ان هذا الحظر اقتضته الظروف

الصعبة التى تمر بها البلد بل العالم ككل فى ظل انتشار هذا الوباء الفتاك سريع العدوى والذى لايعرف الحدود ولا يفرق بين بنى البشر ، وهذا الظرف الطارئ الذى يمر به العالم يقتضى من الانسانية ككل التكاتف والوقوف بحزم ضد أى استهتار لانه سيعود بالضرر على الجميع ، ولايقف اثره السالب على المستهتر وحده.

ومن المعروف ان الاغلاق الشامل امر صعب وتلحقه تبعات كثيرة لكن على الناس ان تعرف ان مخاطر عدم الاكتراث وعدم الانضباط وعدم التقيد بالقرارات الحكومية والضوابط الصحية فى هذا الباب كل هذه ستؤدى الى كارثة نتائجها أصعب بكثير من نتائج تقييد الحركة أو نقص المواد الغذائية والمتاعب التى سيتعرض لها الناس فى هذا الظرف الصعب ، لكن حتما الجميع يوافقون على ان حفظ النفس وحمايتها ووقايتها من المخاطر وبالذات التى يمثلها هذا الوباء مؤكد الخطر من المتفق عليه بين الناس ان حفظ النفس فى هذه الحالة أولى من جلب منفعة اخرى ومقدم عليه ، ولابد ان يفهم الناس ذلك ويلتزموا به من تلقاء انفسهم حتى لاتضطر السلطات الى حملهم على ذلك قهرا .

ومن الصحيح ايضا استشكال الكثير من الناس على الحظر الشامل باعتباره يعرض حياة الكثيرين للخطر فهم يعملون يوميا لتستمر الحياة عندهم ، واى تعطيل للعمل يعنى مباشرة ايقاف دخلهم الذى ينفقونه يوميا على معاشهم ولايكفيهم أصلا فاذا إنقطع هذا الدخل اليومى فان حياتهم تكون معرضة للخطر وهنا يجب على الحكومة ان توفر لشعبها – بالوسيلة التى تراها تحقق الهدف – مايمكنهم من الالتزام بالحظر والبقاء فى بيوتهم حتى تمر هذه الازمة.

وامر آخر مهم وهو ضرورة حسم السلطات للجشع المفرط فى السوق ووضع حد له وتفعيل قوانين رادعة تمنع تلاعب التجار وضعاف النفوس فى الأسعار والتحكم فى حياة الناس ، وعليهم المحافظة على حقوقهم وعدم التفريط فيها والتعاون مع الجهات المختصة لضبط السوق ، اما الناس فالمطلوب منهم عدم الهلع وايقاف التهافت على شراء المستلزمات وتكديسها لأن ذلك سيجعل من الطلب اعلى وربما خلق ذلك ندرة افضت الى زيادة الاسعار التى تزيد بدورها من زيادة معاناة الناس .