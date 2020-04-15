الحرس الثوري يزيح الستار عن جهاز لكشف كورونا عن بعد 100 متر وبدقة 80%

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أزيح الستار اليوم الأربعاء بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي عن منظومة “مستعان” الذكية المحلية للتشخيص السريع لفيروس كورونا.
وتم تصنيع هذه المنظومة محليا لأول مرة في العالم من قبل خبراء منظمة التعبئة (البسيج).
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن جهاز لكشف كورونا عن بعد 100 متر وبدقة 80%
وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران ايرج حريرجي، أن الاصابات بكورونا، سلكت منحنى تنازليا في 16 محافظة في البلاد.
وأضاف حريرجي في تصريحه أمس الثلاثاء، أن معدل الإصابات بالفيروس في 25% من محافظات، البلاد يتراوح بين 0 و10 اشخاص، وفي 25 بالمئة أخرى، بين 10 و20 شخصا.
فارس
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