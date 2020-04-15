وكيل الثروة الحيوانية يطيح بـ(16) كادراً من حملة الدكتوراه

التاريخ: 15-أبريل-2020
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أطاح وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. عادل فرح بـ(16) من حملة الدكتوراة بمركز التحقين والتفتيش بالوزارة ومجموعة من الفنيين والتقنيين بالمركز، على خلفية ثُبُوت تصدير ماشية دُون إكمال فترة الحجر البيطري مِمّا أدّى لإرجاعها من السعودية لضعف مناعتها.
وأصدر الوكيل، قراراً بإزاحة كوادر مركز التحقين والتفتيش وتوزيعهم على إدارات أخرى، بحجة تسببهم في إرجاع الماشية وثُبُوت ضعف مناعتها وعدم صلاحيتها للصادر، وشمل القرار مجموعة من الفنيين والتقنيين.
وأفاد عددٌ ممن شملهم كشف النقل بحسب صحيفة الصيحة الصيحة أمس، بأنّ الوكيل يُحاسب العاملين في مراكز التفتيش والتحقين بالنقل التعسفي ويلقي اللوم عليهم بسبب شحنة الماشية المُستبعدة من ميناء جدة بسبب ضعف مناعتها والتي من المقرّر إبقاؤها شهراً بعد تحقينها ومن ثم تصديرها، وأشاروا إلى أنّ المنقولين تعسفياً هم من خِيرَة الكوادر والفنيين بالمراكز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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